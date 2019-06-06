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Пензенские спортсмены отличились на фестивале в Нижнем Новгороде

10:03 | 06.06.2019 | Спорт

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Нижний Новгород, 6 июня 2019. PenzaNews. Представители Пензенской области заняли призовые места на всероссийском культурно-спортивном фестивале «Дружба народов» в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель региональной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин.

Пензенские спортсмены отличились на фестивале в Нижнем Новгороде

Фото Валерия Тимошкина

«Анатолий Киржаев стал бронзовым призером по шахматам. По дартсу разделили третье место среди женщин Галина Курбатова и Нина Аксенова», — уточнил он.

По словам Валерия Тимошкина, в рамках культурной программы был организован национально-творческий конкурс делегаций фестиваля.

«В этом году фестиваль собрал участников со всей России. В день заезда была организована экскурсия по городу. В продолжении культурной программы все участники отправились на теплоходе в старинный город Городец», — сказал собеседник агентства.

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