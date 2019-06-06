Пензенские спортсмены отличились на фестивале в Нижнем Новгороде Спорт

Нижний Новгород, 6 июня 2019. PenzaNews. Представители Пензенской области заняли призовые места на всероссийском культурно-спортивном фестивале «Дружба народов» в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель региональной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин.

Фото Валерия Тимошкина

«Анатолий Киржаев стал бронзовым призером по шахматам. По дартсу разделили третье место среди женщин Галина Курбатова и Нина Аксенова», — уточнил он.

По словам Валерия Тимошкина, в рамках культурной программы был организован национально-творческий конкурс делегаций фестиваля.

«В этом году фестиваль собрал участников со всей России. В день заезда была организована экскурсия по городу. В продолжении культурной программы все участники отправились на теплоходе в старинный город Городец», — сказал собеседник агентства.