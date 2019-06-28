В Пензе установили две станции техобслуживания велосипедов Спорт

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Две станции технического обслуживания велосипедов установлено в Пензе в рамках проекта, реализуемого компанией МТС.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Одна из них располагается на Олимпийской аллее рядом с пунктом проката велосипедов, другая — на набережной «Спутника».

Места установки были определены по итогам опроса, организованного в социальных сетях. С инициативой его проведения в начале марта выступил директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

Каждая велостанция техобслуживания представляет собой металлический столб с креплениями для велосипеда и минимальным набором инструментов, который включает в себя, в частности, насос, отвертку и гаечные ключи разных размеров.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе МТС в Поволжье, ранее подобные объекты были установлены в Самаре и Оренбурге, они пользуются популярностью среди велосипедистов.

«В Пензе обе станции техобслуживания велосипедов находятся либо под камерами видеонаблюдения, либо по маршрутам патрулирования сотрудников полиции, чтобы избежать актов вандализма», — подчеркнули в пресс-службе.