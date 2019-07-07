Пензенская прописка не должна гарантировать место в «Дизеле» — тренер Спорт

Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Пензенская прописка не должна быть гарантом места в составе профессионального хоккейного клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге. Такое мнение высказал тренер команды Алексей Ваулин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы стараемся сделать акцент на своих воспитанников, но они должны быть не слабее приезжих. Если говорить о ребятах 1998 года рождения, то, к сожалению, пока они не готовы к тем задачам, которые стоят перед клубом. Многим давали шанс по ходу прошлого сезона, но они проигрывали конкуренцию более молодым одноклубникам 1999 и 2000 годов рождения — Максиму Колмыкову, Сергею Колесникову, Данилу Савунову», — отметил он.

Читайте также

Белозерцев посоветовался с Андроновым и Слепышевым, как формировать состав «Дизеля»

Наставник команды уточнил, что нескольким игрокам, покинувшим клуб, предстоит приобрести больший опыт в ВХЛ.

«К сожалению, в этом сезоне мы не можем дать им это время, так как над нами висит ответственность за результат — необходимо попадать в плей-офф. Тренерский штаб общался со всеми ушедшими ребятами, искренне желаем им успеха в дальнейшей карьере. Мы продолжим следить за ними, и не исключено, что в будущем, если им удастся проявить себя в ВХЛ, они вернутся в Пензу», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба клуба.