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Пензенская прописка не должна гарантировать место в «Дизеле» — тренер

13:47 | 07.07.2019 | Спорт

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Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Пензенская прописка не должна быть гарантом места в составе профессионального хоккейного клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге. Такое мнение высказал тренер команды Алексей Ваулин.

Пензенская прописка не должна гарантировать место в «Дизеле» — тренер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы стараемся сделать акцент на своих воспитанников, но они должны быть не слабее приезжих. Если говорить о ребятах 1998 года рождения, то, к сожалению, пока они не готовы к тем задачам, которые стоят перед клубом. Многим давали шанс по ходу прошлого сезона, но они проигрывали конкуренцию более молодым одноклубникам 1999 и 2000 годов рождения — Максиму Колмыкову, Сергею Колесникову, Данилу Савунову», — отметил он.

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Наставник команды уточнил, что нескольким игрокам, покинувшим клуб, предстоит приобрести больший опыт в ВХЛ.

«К сожалению, в этом сезоне мы не можем дать им это время, так как над нами висит ответственность за результат — необходимо попадать в плей-офф. Тренерский штаб общался со всеми ушедшими ребятами, искренне желаем им успеха в дальнейшей карьере. Мы продолжим следить за ними, и не исключено, что в будущем, если им удастся проявить себя в ВХЛ, они вернутся в Пензу», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба клуба.

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