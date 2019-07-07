Пензенский «Дизель» начнет предсезонные игры с 1 августа Спорт

Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Игроки пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» начнут проводить встречи в преддверии сезона 2019–2020 годов с 1 августа. Об этом сообщил главный тренер команды Алексей Ваулин.

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«Планируем участие в нескольких контрольных турнирах — с 1 по 5 августа в Тамбове, с 14 по 18 [августа] в Пензе проведем кубок «Дизеля», затем — две товарищеские встречи с самарским «ЦСК ВВС». Завершается подготовка турниром ко Дню работника нефтяной промышленности в Альметьевске», — сказал он.

Наставник пензенской команды уточнил, что с 9 июля команда приступит к сборам в Заречном.

«С 22 числа начинаем ледовую подготовку, будут двухразовые тренировки», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба клуба.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенский «Дизель» в числе 32 клубов примет участие во всероссийских соревнованиях по хоккею среди мужских команд сезона 2019–2020 годов «ВХЛ – Кубок Шелкового пути».