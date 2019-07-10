Пензенский пловец выступил на Всемирной летней Универсиаде Спорт

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Пензенский пловец Роман Ларин выступил на ХХХ Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.

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Мастер спорта международного класса стартовал на дистанции 200 метров на спине и остановился на полуфинальной стадии турнира, показав 11 результат.

«Роман Ларин является единственным пензенским спортсменом – участником ХХХ Всемирной летней Универсиады», — сообщили в центре спортивной подготовки региона.

XXX Всемирная летняя универсиада стартовала в Италии 3 июля и продлится по 14-е число. Она представляет собой международное комплексное спортивное мероприятие среди студентов, проводимое Международной федерацией студенческого спорта (FISU).

Соревнования объединили свыше 8 тыс. спортсменов из 150 стран. Всего предстоит разыграть 222 комплекта наград в 18 видах спорта.

В программу Всемирных студенческих игр вошли 15 обязательных видов спорта — баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика и футбол; а также три дополнительных — регби-7, парусный спорт и стрелковый.

Соревнования проводятся в трех кластерах итальянского региона Кампания — Неаполе, Казерте и Салерно.

В состав делегации России вошли более 360 человек, в том числе 275 спортсменов и 86 официальных лиц. Сборная выступит во всех видах спорта, кроме легкой атлетики.

Российские спортсмены представляют 51 регион и 100 вузов. Самые многочисленные команды из Москвы — 61 человек, Санкт-Петербурга — 27, Московской области — 27, Краснодарского края — 25 и Татарстана — 18.