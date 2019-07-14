В Пензе подписано постановление о ликвидации МАУ «Футбольный клуб «Зенит» Спорт

Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Муниципальное автономное учреждение «Футбольный клуб «Зенит» города Пензы будет ликвидировано. Об этом говорится в постановлении №1209 от 4 июля, подписанном первым заместителем главы городской администрации Сергеем Волковым, который в тот день исполнял обязанности мэра.

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Согласно документу, текст которого опубликован в выпуске №24 муниципальной газеты «Пенза», органом, ответственным за осуществление ликвидационных процедур, является городской комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Председателем ликвидационной комиссии назначен заместитель руководителя горспорткомитета Олег Кулагин.

Также утвержден план мероприятий, которые необходимо выполнить в ближайшее время. В их числе — уведомление работников о предстоящем увольнении, составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса, осуществление расчетов с кредиторами и другие.

Согласно данным ЕГРЮЛ, МАУ «Футбольный клуб «Зенит» было зарегистрировано в Пензе 22 июля 2008 года. Учреждение располагается на улице Германа Титова, 3А.

С августа 2017 года его директором являлся Дмитрий Сергеев.

В феврале 2019 года пост руководителя занял Денис Юхачев.