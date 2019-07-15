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Пензенская спортсменка в составе сборной победила на чемпионате Европы по велоспорту-BMX

08:54 | 15.07.2019 | Спорт

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Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Мастер спорта международного класса, член пензенского велоклуба «Локомотив» Наталья Афремова в составе сборной России победила в командной гонке чемпионата Европы по BMX, который параллельно с первенством проходил в латвийском городе Валмиера.

Пензенская спортсменка в составе сборной победила на чемпионате Европы по велоспорту-BMX. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В воскресенье, 14 июля, данный вид программы проводился в тестовом режиме. Наталья Афремова в составе российской женской команды была разгоняющей.

Ожидается, что в 2020 году командная гонка станет медальной дисциплиной на чемпионате Европы.

В личном первенстве Наталья Афремова после удачной квалификации, в которой она побеждала в своих заездах, в полуфинале упала на первом вираже и не попала в финал, заняв 15-е место.

Еще один пензенский спортсмен Данила Тельнов выступал среди юниоров на первенстве Европы. Он оказался лучшим из российских гонщиков, хотя занял 21-е место из 53.

Как сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области, через две недели Наталья Афремова и Данила Тельнов примут участие в чемпионате и первенстве мира в Бельгии.

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