Данила Савунов перешел из пензенского «Дизеля» в петербургский СКА Спорт

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. 18-летний нападающий пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» Данила Савунов перешел в петербургский клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.

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Комментируя достигнутую договоренность, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин назвал это событие «огромной потерей» для клуба.

«Для «СКА» это очень сильное приобретение, а для самого Данилы — большой шаг вперед. В свои юные годы он по-взрослому профессионально относится к тренировкам, умеет слушать и слышать тренеров и, что важно, выполнять установки. У игрока хорошее катание и владение клюшкой, он в хорошем смысле по-спортивному злой, а, самое главное, обладает прекрасным игровым мышлением, может быстро принять правильное решение в сложной ситуации. При этом он ответственный, дисциплинированный и скромный», — пояснил он.

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Алексей Ваулин отметил, что Данила Савунов в минувшем сезоне с первых игр сумел закрепиться в основном составе «Дизеля», а потом проявил себя в составе молодежной сборной.

«Сейчас у него в перспективе попадание на молодежный чемпионат мира, и переход должен помочь ему дальше прогрессировать. Тренерский штаб «Дизеля» искренне желает Даниле справиться с новым вызовом, дальше развиваться и расти в игровом плане. Успехов в дальнейшей карьере!» — добавил наставник пензенской команды.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», за переход Данилы Савунова клуб получит денежную компенсацию.