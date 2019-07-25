Дамир Акчурин представит Пензу на всероссийском фестивале дворового спорта Спорт

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Учитель физкультуры пензенской многопрофильной гимназии №13 Дамир Акчурин представит регион на IV всероссийском фестивале дворового спорта в Новосибирске.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед отъездом лучшего дворового тренера Пензенской области на мероприятие с ним встретились представители реготделения «Единой России» — руководитель исполкома Юрий Дворянинов, член президиума регполитсовета, мэр Пензы Виктор Кувайцев и член регионального политического совета Анатолий Бирюзов.

По словам Дамира Акчурина, свою главную задачу как дворовый тренер он видит в том, чтобы дети проводили вечернее время активно и интересно, а родители не переживали за них.

«Дворовый спорт прекрасен тем, что он приобщает к здоровому образу жизни даже тех ребят, кто по какой-то причине не занимается спортом на регулярной основе. Тренирую детей с 2011 года. Провожу занятия по футболу и хоккею. На фестиваль еду впервые», — отметил он.

Читайте также

Ирина Роднина отметила успехи Пензенской области в реализации проекта «Дворовый тренер»

IV всероссийский фестиваль дворового спорта пройдет в Новосибирске с 25 по 28 июля.

Общее руководство организацией мероприятия осуществляют Минспорт России, Всероссийская федерация школьного спорта, а также министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

Согласно положению, к участию в фестивале допускаются дворовые команды муниципальных образований субъектов РФ, укомплектованные участниками в возрасте 14–16 лет. В состав каждой должны входить 47 человек — 39 участников и восемь тренеров.

26 и 27 июля пройдут соревнования. В программу включены баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол, перетягивание каната, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание разгибание рук в упоре лежа.