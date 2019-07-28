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Павел Медведев вошел в состав пензенского «Дизеля»

11:24 | 28.07.2019 | Спорт

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Пенза, 28 июля 2019. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» подписало контракт с 27-летним нападающим Павлом Медведевым, выступавшим за новокузнецкий «Металлург».

Павел Медведев вошел в состав пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя задачи, которые стоят перед ним в новой команде, игрок пояснил, что вместе с другими спортсменами клуба будет стараться попасть в плей-офф чемпионата по хоккею среди мужских команд сезона 2019–2020 годов «ВХЛ – Кубок Шелкового пути».

По словам нападающего, в Пензе его приняли хорошо.

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«Все ребята добрые, настрой положительный», — цитирует Павла Медведева пресс-служба «Дизеля».

Павел Медведев — воспитанник школы московского «Спартака». За годы карьеры выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Спартак», ханты-мансийскую «Югру» и ХК «Сочи». В КХЛ на его счету 168 матчей, 24 шайбы и 20 передач.

Последние два сезона провел в новокузнецком «Металлурге», сыграл 87 игр, забросил 22 шайбы и отдал 26 передач.

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