Двое воспитанников пензенского хоккея сыграют на турнире «Sochi Hockey Open» Спорт

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Двое воспитанников пензенской хоккейной школы — вратарь Петр Кочетков и нападающий Данила Савунов — вошли в состав олимпийской команды на турнир «Sochi Hockey Open», который пройдет с 3 по 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Оба они на данный момент играют в петербургском СКА.

Также в состав сборной вошли вратари Даниил Исаев и Алексей Мельничук, защитники Николай Демидов, Дмитрий Юдин, Иван Мищенко, Данила Галенюк, Егор Зайцев, Вадим Кудако, Даниил Валитов, Артем Мальцев, Даниил Мисюль, Александр Романов.

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Кроме того, в команду включены нападающие Владимир Брюквин, Артем Швец-Роговой, Никита Ртищев, Павел Карнаухов, Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Артур Каюмов, Дамир Жафяров, Владислав Кодола, Никита Михайлов, Кирилл Марченко, Василий Подколзин, Артем Манукян и Максим Рассейкин.

Тренерский штаб команды отправится в Сочи в составе Олега Браташа, Александра Савченкова, Константина Горовикова и Николая Хабибулина.

В этом году состав участников турнира выглядит следующим образом: «Сочи», «Авангард», «Локомотив», «Динамо», СКА и олимпийская сборная России.