Тренер пензенской «Лагуны-УОР» доволен ходом подготовки к новому сезону Спорт

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Главный тренер мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Михаил Крюков доволен тем, как спортсменки себя показали в первые две недели тренировок в преддверии нового сезона.

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«Можно сказать, что я доволен тем, как мы поработали две недели. Чувствовалось, что основная масса футболисток занималась индивидуально в отпуске, а не просто где-то девчонки отдыхали от футбола на пляже или на диване. Это очень хорошо», — сказал он.

Михаил Крюков отметил, что небольшие сложности возникали только из-за необходимости корректировать тренировочный процесс под игроков, которые приезжали на просмотр.

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«Их надо было посмотреть во всех аспектах, увидеть качества, которые могут помочь команде. В ближайшее время по новичкам будет принято решение», — добавил наставник клуба.

Он напомнил, что летом побывал на семинаре в Италии и будет применять полученные знания в новом сезоне.

По словам главного тренера пензенского клуба, сейчас, когда тренировки втягивающего характера позади, футболистки начали готовиться к международному турниру.

«В полуфинале «Лагуна-УОР» сыграет с командой Испании. В ближайшие дни займемся разбором игр. С другой стороны, у нас до чемпионата [России] еще много времени, поэтому после того, как мы вернемся, продолжим подготовку именно к нему. У нас запланированы сборы в Краснодарском крае. И, конечно же, будем работать над повышением индивидуального мастерства спортсменок, пониманием игры», — цитирует Михаила Крюкова пресс-служба «Лагуны-УОР».