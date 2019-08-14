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В Пензе массовый заезд в футболках цветов флага России состоится 22 августа

18:41 | 14.08.2019 | Спорт

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Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Массовый заезд жителей Пензы на велосипедах, самокатах, гироскутерах, скейтбордах и роликовых коньках в цветах российского триколора, который ранее не состоялся из-за непогоды, перенесен на четверг, 22 августа, когда будет отмечаться День государственного флага РФ.

В Пензе массовый заезд в футболках цветов флага России состоится 22 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы мэрии, местом проведения акции осталась Олимпийская аллея.

К участию будут допущены все желающие в футболках белого, синего или красного цветов. Планируется, что люди выстроятся таким образом, что колонна станет напоминать флаг России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально массовый заезд в футболках цветов российского триколора планировалось провести 10 августа вместе с другими мероприятиями в честь Дня физкультурника. Однако из-за неблагоприятной погоды, установившейся в преддверии этой даты, празднование было перенесено в манеж дворца спорта «Рубин», а массовый заезд отменен.

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