Клуб «Локомотив-Пенза» выиграл чемпионат России по регби-7 Спорт

Пенза, 18 августа 2019. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» выиграл чемпионат России по регби-7 в первом в своей истории сезоне.

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16 августа, в заключительный день четвертого тура, в Красноярске команда сначала в четвертьфинале встретилась со столичной «Славой», одержав победу со счетом 24:5.

В полуфинале регбисты из Пензы сразились с лидером чемпионата — «ВВА-Подмосковье» из Монино. От результата этого матча зависело, сможет ли «Локомотив-Пенза» претендовать на «золото» или нет. Итог — 21:12.

В финале соперником клуба стал красноярский «Енисей-СТМ», который приложил все усилия для того, чтобы победить дома. Однако пензенская команда вновь была сильнее — 14:0.

В сумме «Локомотив-Пенза» набрал 63 очка, как и «ВВА-Подмосковье». При этом разница набранных и пропущенных очков оказалась лучше у пензенцев: +314 против +300.

«Бронзу» завоевала «Кубань».

Комментируя исход соревнований, главный тренер команды «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин назвал победу заслугой спортсменов, которые смогли в короткий срок перестроиться с регби-15 на регби-7.

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«Секрет заключается в трудолюбии ребят, которые здесь собрались, а тренер только дополняет эту команду, что образует одно целое. Если же есть результат, то, значит, мы на правильном пути. Впереди нас ждет чемпионат России по регби в Новокузнецке. Нужно будет вернуться в воскресенье и дать игрокам восстановиться. Наверное, уже в сентябре начнем собирать команду на Кубок России U23. Посмотрим, что мы на него имеем», — цитирует наставника пресс-служба Премьер-лиги регби.

Автономная некоммерческая организация «Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» была зарегистрирована в августе 2018 года. Ее создание явилось результатом сотрудничества Федерации регби России и ОАО «Российские железные дороги», в рамках которого акционерное общество решило оказать поддержку клубу из региона.

Генеральным директором клуба стал президент федерации регби Пензенской области Игорь Бармапов, главным тренером — 4-кратный чемпион Европы по регби-7 Александр Янюшкин.

В ноябре были начаты полноценные тренировки и подготовка к чемпионату и Кубку России по регби среди команд Премьер-лиги, а также к выступлениям в чемпионате и Кубке России по регби-7.