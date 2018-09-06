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«РЖД» поддержит регби в Пензенской области

15:38 | 06.09.2018 | Спорт

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Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Договоренность о поддержке регби в Пензенской области достигнута в ходе рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева, первого заместителя начальника департамента корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Андрея Гуца и председателя правления Федерации регби России Елены Артамоновой, состоявшейся в региональном правительстве.

«РЖД» поддержит регби в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас хорошая история регби, есть талантливые ребята, но средства ограничены, а они необходимы для развития этого вида спорта в Пензенском регионе», — отметил Иван Белозерцев.

В свою очередь министр физкультуры и спорта области Григорий Кабельский проинформировал губернатора о том, каким образом компания будет обеспечивать поддержку школы регби и процесса подготовки спортсменов.

Комментируя итоги рабочей встречи, Иван Белозерцев отметил, что с «РЖД» удалось достичь полного взаимопонимания.

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«Я благодарен руководству компании и федерации регби за помощь. Уверен, что проект будет осуществлен и принесет прекрасные результаты», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», осенью 2017 года пензенский профессиональный регбийный клуб «Империя» по итогам чемпионата России занял седьмое место.

Борьбу в чемпионате России по регби-7 команда не довела до конца из-за финансовых проблем. «Империя» отказалась от поездки в Краснодар на последний тур соревнований, который проходил 14–15 октября.

25 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев провел встречу с председателем спортивной федерации регби Пензенской области Игорем Бармаковым и директором клуба «Империя» Андреем Бачуриным, которых заверил, что принимаются меры для того, «чтобы клуб не только был, но и успешно развивался».

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