Тихоненко на посту директора пензенского БК «Юность» намерен найти спонсора Спорт

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Новый директор пензенского женского баскетбольного клуба «Юность» Александр Тихоненко, сменивший на данном посту Андрея Евстратова, назвал одной из своих ключевых задач поиск для команды генерального спонсора.

Фото: Елена Никитина, БК «Юность»

«Хотелось бы, конечно, чтобы был постоянный спонсор. Будем совместно искать, пытаться, с кем-то разговаривать. Наличие спонсора раздвигает горизонты», — пояснил Александр Тихоненко в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Он добавил, что, помимо административно-хозяйственной деятельности, планирует, насколько это возможно, принимать участие в тренировочном процессе, чтобы быть в курсе обстановки в коллективе.

Директор клуб подчеркнул, что от взаимоотношений внутри коллектива, который частично обновлен, будет во многом зависеть результат.

«Основной задачей на этот сезон будет как минимум выйти в финал [чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона], в четверку, и побороться за призовые места. Максимум, естественно, повторить результат, который был достигнут в прошлом году. Есть утверждение, что добиться результата — это одно, а удержать — даже сложнее, потому что соперники уже понимают, чего достоин наш клуб», — сказал собеседник агентства.

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По словам Александра Тихоненко, ему хотелось бы, чтобы баскетбольный клуб «Юность» стал визитной карточкой Пензенской области.

Комментируя свое назначение, он пояснил, что практически сразу принял соответствующее предложение министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского.

Александр Тихоненко уточнил, что до сих пор его трудовая деятельность не была связана со спортом, однако он всегда им интересовался.

«Спорт — это с детства», — отметил собеседник агентства, добавив, что занимался в ДЮСШ под руководством Виктора Лисина, а впоследствии возглавил пензенскую любительскую баскетбольную лигу.