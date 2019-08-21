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Татьяна Волосожар проведет в Пензе мастер-класс для юных фигуристок

13:55 | 21.08.2019 | Спорт

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Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года, обладательница многих спортивных титулов и наград Татьяна Волосожар проведет мастер-класс для юных фигуристок в Пензе в предстоящий четверг, 22 августа.

Татьяна Волосожар проведет в Пензе мастер-класс для юных фигуристок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он будет организован в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проходят на малой арене спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» с 15 по 28 августа под руководством мастеров спорта Алексея и Екатерины Васильевых.

Как сообщила ИА «PenzaNews» президент пензенской областной федерации фигурного катания, тренер-преподаватель ДЮСШ №6 Ольга Маркина, изначально сборы были ориентированы на детей из разных регионов Поволжья, однако по разным причинам многие приехать не смогли, в итоге на льду «Дизель-Арены» тренируются 18 воспитанниц местной спортшколы в возрасте 6–9 лет.

По ее словам, они уже знакомы с наставниками, поскольку работали с ними в позапрошлом году в Сочи, а с Алексеем Васильевым еще и в Пензе в 2018 году.

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Говоря о предстоящем мастер-классе Татьяны Волосожар, которая прибудет в город в свой выходной день — в перерывах между выступлениями в ледовых шоу, Ольга Маркина выразила уверенность в том, что мероприятие надолго останется в памяти юных фигуристок.

«Сама вот эта атмосфера — побыть на льду с олимпийской чемпионкой — счастье», — отметила собеседница агентства, добавив, что это послужит стимулом для дальнейшего развития мастерства.

Она пояснила, что, как правило, на таких занятиях сначала внимание уделяется скольжению, а уже затем — прыжкам и вращениям.

Ольга Маркина предположила, что пензенские тренеры также почерпнут для себя что-то полезное и получат рекомендации, касающиеся развития задатков воспитанников.

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