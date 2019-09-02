Регбист клуба «Локомотив-Пенза» примет участие в Кубке мира в Японии Спорт

Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Защитник регбийного клуба «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин примет участие в Кубке мира 2019 года, который стартует в Японии 20 сентября.

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Состав команды на турнир назвал главный тренер сборной России по регби Лин Джонс. Всего в окончательную заявку включен 31 спортсмен.

Как сообщает пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза», Сергей Янюшкин давно входит в состав сборных страны по регби и регби-7. Он также принимал участие во многих международных матчах и турнирах. При этом выступление на Кубке мира в Японии будет для него дебютным.

Сергей Янюшкин повторил путь своего старшего брата Александра, который в настоящее время является главным тренером РК «Локомотив-Пенза». В 2011 году он тоже принимал участие в Кубке мира, который тогда проходил в Новой Зеландии.

Помимо Сергея Янюшкина, в состав сборной России вошли еще трое воспитанников пензенской школы регби: Евгений Матвеев и Андрей Поливалов, выступающие за «ВВА-Подмосковье», а также Роман Ходин, защищающий цвета «Кубани».