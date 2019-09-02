Пензенская пловчиха завоевала 10 золотых медалей на чемпионате мира в Бразилии Спорт

Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Ольга Ключникова из Пензы завоевала 10 золотых медалей на пятом чемпионате мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха (5th World Deaf Swimming Championships), завершившемся в Сан-Паулу.

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Также девушка установила мировой рекорд в заплыве на 50 метров.

Ольга Ключникова является воспитанницей заслуженного тренера России Галины Долговой. Пловчиха представляет областную спортивно-адаптивную школу.

Пятый чемпионат мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха проходил в Бразилии с 25 по 31 августа. В соревнованиях участвовали представители 29 стран. Россию представлял 31 пловец, сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области.