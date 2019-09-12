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Мария Крупина стала капитаном пензенской «Лагуны-УОР»

08:07 | 12.09.2019 | Спорт

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Нападающий пензенского женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Мария Крупина стала капитаном команды в сезоне 2019–2020 годов.

Мария Крупина стала капитаном пензенской «Лагуны-УОР». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отметила, что предложение возглавить команду стало для нее несколько неожиданным, но она задумывалась о том варианте ранее.

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«И психологически, и эмоционально я была готова к этому назначению. Хочу заметить, что капитанство не является для меня самоцелью и никак не меняет моего отношения к делу, к тренировкам, к девчонкам в команде», — пояснила Мария Крупина.

Капитан команды добавила, что новый статус добавляет ответственности.

«Могу сказать, что, как и прежде, я буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы клуб с берегов Суры добивался успеха и одерживал победы в каждом матче», — цитирует Марию Крупину пресс-служба «Лагуны-УОР».

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