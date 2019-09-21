Пензенская школа №70 получила сертификат на 500 тыс. рублей за победу в «Сурском рубеже» Спорт

Пенза, 21 сентября 2019. PenzaNews. Команда кадетской школы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №70 города Пензы одержала победу в первой областной военной-спортивной игре среди учащихся «Сурский рубеж», итоги которой подведены в детском лагере «Юность» в минувшую пятницу, 20 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

В качестве поощрения учреждению передан сертификат на 500 тыс. рублей на приобретение оборудования и инвентаря для военно-патриотической работы

Второе место заняла команда школы села Поселки Кузнецкого района, она выиграла сертификат на 300 тыс. рублей.

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Третьей стала команда села Чемодановка Бессоновского района. Представителям учреждения вручен сертификат на 200 тыс. рублей.

Областная военно-спортивная игра «Сурский рубеж» среди школьников задумана как аналог «Зарницы» и «Орленка» советского периода.

В 2019 году она проводилась в регионе впервые. В финал прошли 33 команды, каждая из которых состояла из восьми человек.

Программа соревнований включала в себя творческий конкурс, проверку физической подготовки и выполнение нормативов по огневой, а также этапы «Огневой рубеж», «Защитник Отечества», «Разведрейд», «Равнение на знамена», «Лазертаг-турнир» и «Кибератака».