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Пензенский «Дизель» с минимальным счетом уступил «Зауралью»

09:15 | 26.09.2019 | Спорт

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Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» уступил со счетом 0:1 курганской команде «Зауралье» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, который состоялся в минувшую среду, 25 сентября.

Пензенский «Дизель» с минимальным счетом уступил «Зауралью». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соперники показали осторожный хоккей с небольшим количеством опасных моментов. Один из шансов открыть счет был у пензенцев, когда Никита Демин прорвался с голкиперу «Зауралья» Глебу Носову, но был сбит защитником.

Счет гости открыли во второй двадцатиминутке. Защитник Глеб Бабинцев дальним броском забил шайбу вратарю Ильясу Гафиуллину.

Хозяева льда получили возможность отыграться уже через несколько минут в большинстве пять на три, но не смогли реализовать численное превосходство.

Третий период прошел в равной борьбе, но зрители заброшенных шайб больше не увидели, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, после семи игр «Дизель» находится на 19-й строчке турнирной таблицы с семью очками.

Пензенская команда продолжит домашнюю серию игр с «Горняком» из города Учалы в пятницу, 27 сентября.

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