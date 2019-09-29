В Пензе провели соревнования в память о сотруднике СОБРа, погибшем в Чечне Спорт

Пенза, 29 сентября 2019. PenzaNews. Соревнования, посвященные памяти выпускника колледжа архитектуры и строительства, оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования Юрия Володина, погибшего в Чечне в 2001 году при исполнении служебного долга, прошли в Пензе.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В их подготовке и проведении приняли участие сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Пензенской области.

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Перед стартом состязаний состоялась небольшая официальная часть. Педагоги, друзья и сослуживцы Юрия Володина поделились воспоминаниями о нем и возложили цветы к мемориальной доске, установленной в его честь.

Программа соревнований, которые объединили студентов 2–5 курсов, включала в себя стрельбу из винтовки, подтягивания и прыжки в длину с места.

По итогам состязаний победители и призеры были отмечены ценными призами, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.