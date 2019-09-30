Денис Аблязин выступит на чемпионате мира в Германии Спорт

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Денис Аблязин из Пензы примет участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Германии с 4 по 13 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенской областной спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

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«Для спортсмена это уже пятый чемпионат мира», — отметили в учреждении, напомнив, что впервые Денис Аблязин выступил на данных соревнованиях в 2011 году, а наиболее удачным для него стал чемпионат 2014 года, где была завоевала золотая медаль в вольных упражнениях.

В спортшколе добавили, что в состав российской сборной также вошли Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович и Владислав Поляшов.