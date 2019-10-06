Нападающий Марек Тврдонь покинул пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 6 октября 2019. PenzaNews. Словацкий нападающий Марек Тврдонь, пополнивший состав пензенского профессионального клуба «Дизель» в межсезонье, покинул команду.

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«К сожалению, Марек не подошел нам. Игрок часто не выполнял требования тренерского штаба, выполнял мало черновой работы, старался играть на «чистом» льду, избегая борьбы. Нам нужны хоккеисты другого плана», — прокомментировал решение руководства «Дизеля» главный тренер Алексей Ваулин.

Как сообщает пресс-служба клуба, в текущем сезоне спортсмен принял участие в семи матчах, на его счету четыре передачи.

Марек Тврдонь начинал карьеру в Словакии. В 2011 году перебрался за океан, где выступал в WHL, АХЛ и ECHL за «Ванкувер Джайнетс», «Гранд-Рапидз», «Келоуна Рокетс» и «Толедо Уоллай».

Кроме того, на счету нападающего четыре матча в КХЛ за братиславский «Слован», в которых игроку не удалось отличиться.

В ВХЛ, помимо «Дизеля», он выступал за «Сарыарку» из Караганды. Провел четыре встречи, в которых забросил одну шайбу.