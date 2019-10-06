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Нападающий Марек Тврдонь покинул пензенский «Дизель»

11:03 | 06.10.2019 | Спорт

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Пенза, 6 октября 2019. PenzaNews. Словацкий нападающий Марек Тврдонь, пополнивший состав пензенского профессионального клуба «Дизель» в межсезонье, покинул команду.

Нападающий Марек Тврдонь покинул пензенский «Дизель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К сожалению, Марек не подошел нам. Игрок часто не выполнял требования тренерского штаба, выполнял мало черновой работы, старался играть на «чистом» льду, избегая борьбы. Нам нужны хоккеисты другого плана», — прокомментировал решение руководства «Дизеля» главный тренер Алексей Ваулин.

Как сообщает пресс-служба клуба, в текущем сезоне спортсмен принял участие в семи матчах, на его счету четыре передачи.

Марек Тврдонь начинал карьеру в Словакии. В 2011 году перебрался за океан, где выступал в WHL, АХЛ и ECHL за «Ванкувер Джайнетс», «Гранд-Рапидз», «Келоуна Рокетс» и «Толедо Уоллай».

Кроме того, на счету нападающего четыре матча в КХЛ за братиславский «Слован», в которых игроку не удалось отличиться.

В ВХЛ, помимо «Дизеля», он выступал за «Сарыарку» из Караганды. Провел четыре встречи, в которых забросил одну шайбу.

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