EN
03:45:34 Среда, 24 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В состав пензенского «Дизеля» войдут два хоккеиста из Словакии

08:57 | 23.07.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Два словацких игрока — нападающий Марек Тврдонь и защитник Мирослав Мацейко — войдут в состав пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель».

В состав пензенского «Дизеля» войдут два хоккеиста из Словакии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они приехали в Пензу и приняли участие в первой ледовой тренировке команды.

Как пояснил исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов, пока идет оформление необходимых документов в миграционной службе, после чего со спортсменами будут заключены контракты.

По мнению главного тренера клуба Алексея Ваулина, незнание русского языка не должно помешать новичкам влиться в коллектив.

Читайте также

Белозерцев посоветовался с Андроновым и Слепышевым, как формировать состав «Дизеля»

«Хоккейный язык универсален. К тому же, в ходе игрового процесса ребята втянутся, найдут взаимопонимание с партнерами, думаю, немного научатся говорить по-русски. Да и у нас есть люди, которые, пусть и не идеально, но знают английский язык. Можно переговариваться на нем», — пояснил наставник.

В свою очередь Мирослав Мацейко сообщил, что с удовольствием принял предложение из Пензы.

«Я долго играл в Словакии, и настало время попробовать свои силы в другой стране. Так, прошлый сезон я провел во французском клубе «Ницца». Когда поступило предложение из России, я принял решение продолжить свою карьеру в здесь. Первое впечатление от Пензы отличное, здесь все на профессиональном уровне. Главная задача на сезон — это командный успех, попадание с «Дизелем» в плей-офф», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

Загрузка...
Читайте также
«Интерфакс-Поволжье» получит 495 тыс. рублей за публикацию информации о Пензенской области Размещение на сайте Ria.ru 27 материалов о Пензенской области обойдется в 500 тыс. рублей
В Пензенской области за полгода зарегистрировано около 30 случаев бешенства животных В Пензе руководителя «Колизея» заподозрили в сокрытии 2,5 млн. рублей
Пензенские библиотекари поделились книгами с иркутскими коллегами Объявлен аукцион на строительство корпуса детсада на улице Депутатской в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама