В состав пензенского «Дизеля» войдут два хоккеиста из Словакии Спорт

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Два словацких игрока — нападающий Марек Тврдонь и защитник Мирослав Мацейко — войдут в состав пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель».

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Они приехали в Пензу и приняли участие в первой ледовой тренировке команды.

Как пояснил исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов, пока идет оформление необходимых документов в миграционной службе, после чего со спортсменами будут заключены контракты.

По мнению главного тренера клуба Алексея Ваулина, незнание русского языка не должно помешать новичкам влиться в коллектив.

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«Хоккейный язык универсален. К тому же, в ходе игрового процесса ребята втянутся, найдут взаимопонимание с партнерами, думаю, немного научатся говорить по-русски. Да и у нас есть люди, которые, пусть и не идеально, но знают английский язык. Можно переговариваться на нем», — пояснил наставник.

В свою очередь Мирослав Мацейко сообщил, что с удовольствием принял предложение из Пензы.

«Я долго играл в Словакии, и настало время попробовать свои силы в другой стране. Так, прошлый сезон я провел во французском клубе «Ницца». Когда поступило предложение из России, я принял решение продолжить свою карьеру в здесь. Первое впечатление от Пензы отличное, здесь все на профессиональном уровне. Главная задача на сезон — это командный успех, попадание с «Дизелем» в плей-офф», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.