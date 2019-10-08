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В Тюмени «Рубин» потерпел разгромное поражение от пензенского «Дизеля»

08:52 | 08.10.2019 | Спорт

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» одержал победу над «Рубином» в выездном матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, состоявшемся в Тюмени в минувший понедельник, 7 октября.

В Тюмени «Рубин» потерпел разгромное поражение от пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб.

Во втором игровом отрезке счет открыл нападающий пензенской команды Александр Мокшанцев — 0:1.

После перерыва хозяева льда активизировались и перехватили инициативу, стараясь переломить ход игры, однако их попытки не дали результата. За шесть минут до окончания матча пензенский форвард Давид Думбадзе удвоил преимущество гостей — 0:2. «Рубин» намеревался устроить финальный штурм ворот «Дизеля», и за 3,5 минуты до финальной сирены вратарь был заменен на шестого полевого игрока. Однако удача вновь была на стороне гостей: Василий Хабаров и Данила Попов смогли поразить пустые ворота, доведя счет до 0:4.

Таким образом, после 11 проведенных игр «Дизель» набрал 11 очков. Команда располагается на 20 строчке турнирной таблицы.

Клуб продолжит выездную серию в предстоящую среду, 9 октября, встречей с «Югрой».

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