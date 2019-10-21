Пензенский «Дизель» уступил клубу «СКА-Нева» в овертайме Спорт

Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный клуб «Дизель» уступил «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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На 5-й минуте встречи счет открыл нападающий «Дизеля» Давид Думбадзе, который поразил ворота гостей при игре в большинстве. На это «СКА-Нева» ответила забитой шайбой в исполнении форварда Кирилла Петькова — 1:1.

Во втором игровом отрезке гости выглядели сильнее. Сначала отличился экс-игрок пензенского клуба Данил Савунов, а затем ворота Ильяса Гафиуллина поразил Никита Зоркин — 1:3.

В третьем периоде хоккеисты «Дизеля» проявили характер. Тренерский штаб принял решение перейти на игру в три звена, и задумка дала свои результаты. Сначала Владислав Барулин сократил отставание до минимума, а затем Данил Макаров сравнял результат — 3:3. До окончания основного времени зрители заброшенных шайб больше не увидели.

В овертайме удачливее оказались гости. Победу своей команде принес Павел Кукштель. «Дизель» уступил со счетом 3:4.

После 16 проведенных матчей пензенский клуб заработал 16 очков. Команда по-прежнему располагается на 18 строчке турнирной таблицы.

Следующую игру «Дизель» проведет дома 22 октября. Его соперником станет «Динамо» из Санкт-Петербурга.