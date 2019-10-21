EN
12:37:38 Понедельник, 21 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизель» уступил клубу «СКА-Нева» в овертайме

08:45 | 21.10.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный клуб «Дизель» уступил «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» уступил клубу «СКА-Нева» в овертайме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На 5-й минуте встречи счет открыл нападающий «Дизеля» Давид Думбадзе, который поразил ворота гостей при игре в большинстве. На это «СКА-Нева» ответила забитой шайбой в исполнении форварда Кирилла Петькова — 1:1.

Во втором игровом отрезке гости выглядели сильнее. Сначала отличился экс-игрок пензенского клуба Данил Савунов, а затем ворота Ильяса Гафиуллина поразил Никита Зоркин — 1:3.

В третьем периоде хоккеисты «Дизеля» проявили характер. Тренерский штаб принял решение перейти на игру в три звена, и задумка дала свои результаты. Сначала Владислав Барулин сократил отставание до минимума, а затем Данил Макаров сравнял результат — 3:3. До окончания основного времени зрители заброшенных шайб больше не увидели.

В овертайме удачливее оказались гости. Победу своей команде принес Павел Кукштель. «Дизель» уступил со счетом 3:4.

После 16 проведенных матчей пензенский клуб заработал 16 очков. Команда по-прежнему располагается на 18 строчке турнирной таблицы.

Следующую игру «Дизель» проведет дома 22 октября. Его соперником станет «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Загрузка...
Читайте также
Денис Леонтьев рассказал, почему решил претендовать на пост мэра Пензы В Пензенской области стартовал конкурс методических идей молодых педагогов
Прокуратура потребовала заделать на деревенской дороге ямы глубиной более 40 см Пензенские активисты посадили в Заре 1 тыс. деревьев
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса Жительница Колышлейского района лишилась денег при продаже коровы через интернет
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement