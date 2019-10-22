Николаю Кузякову присвоен статус «Лицо ГТО» Спорт

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Статус «Лицо ГТО» присвоен директору по стратегическому развитию ООО «Ванюшкины сладости», депутату Пензенской городской думы седьмого созыва от партии «Единая Россия» Николаю Кузякову.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий сертификат и шарф с символикой ГТО вручены ему в ходе областного фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Николай Кузяков, он является обладателем золотого знака отличия ГТО — необходимые нормативы сдал два года назад, а в 2019-м подтвердил уровень своей физической подготовки.

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По его словам, в компании «Ванюшкины сладости» многие сотрудники также сдали нормативы, всячески пропагандируют физкультурно-спортивный комплекс и в целом ведут здоровый образ жизни.

«Два раза в неделю играем в хоккей, два раза в неделю — в футбол», — сказал собеседник агентства, добавив, что работники предприятия еще активно занимаются кроссфитом.

Он отметил, что это позволило коллективу кондитерской фабрики занять третье место в общекомандном зачете на спартакиаде трудовых коллективов Пензенской области, программа которой включала в себя различные соревнования, в том числе по волейболу, стритболу, мини-футболу и другим видам спорта.

Николай Кузяков пояснил, что присвоение статуса «Лицо ГТО» налагает на него определенную ответственность.

«Лицо ГТО» — это пример правильного образа жизни и правильного отношения к спорту», — подчеркнул он.