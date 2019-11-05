В мэрии обсудили перспективы строительства ледового дворца в Дальнем Арбеково Спорт

Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Перспективы строительства ледового дворца в микрорайоне Дальнее Арбеково стали главной темой совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 5 ноября.

Фото: Penza-gorod.ru

«Спортивных объектов в Дальнем Арбеково пока нет. В то же время здесь проживает много семей с детьми. Ледовый дворец будет востребован», — отметил глава администрации города Андрей Лузгин, обращаясь к собравшимся.

Затем участники совещания обсудили предлагаемое проектное решение, за основу которого взят физкультурно-оздоровительный комплекс в Кузнецке.

Андрей Лузгин предложил рассмотреть и другие варианты, в том числе проекты повторного применения.

«Надо предусмотреть в бюджете города средства на проектирование объекта, а также посмотреть по архитектурному облику и цветовому решению ледового дворца, чтобы он вписался в застройку квартала», — пояснил мэр.

По данным пресс-службы администрации Пензы, новый спортобъект планируется построить в районе улицы 65-летия Победы, завершить работы намечено в 2022 году.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2011 года в Пензе был торжественно открыт спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», который имеет две ледовые арены — центральную вместимостью 5,5 тыс. зрителей и тренировочную, а также бассейн и тренажерный зал. В спортивном сооружении базируется профессиональный хоккейный клуб «Дизель».

В феврале 2012 года Григорий Кабельский, занимавший на тот момент должность председателя комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, анонсировал строительство еще одного ледового стадиона на 5,5 тыс. зрителей в микрорайоне Арбеково вблизи дворца спорта «Буртасы». Данный объект предполагалось возвести за 2–3 года на условиях софинансирования. Ожидалось, что 50% средств поступит из федерального бюджета по линии программы химического разоружения, вторая половина — из регионального. Однако этот проект так и не был реализован.

14 января 2019 года пресс-служба областного правительства распространила информацию о том, что в 2021 году из федерального бюджета будет выделено 250 млн. рублей на строительство спортивного комплекса для фигурного катания.

29 марта на очередной сессии гордумы Виктор Кувайцев, занимавший пост мэра Пензы, сообщил, что администрация города начала формировать земельный участок под строительство ледового дворца в Арбеково.