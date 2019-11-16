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Антонов, Роговская и Дерипаско отмечены по случаю 10-летия женской сборной по мини-футболу

13:14 | 16.11.2019 | Спорт

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Москва, 16 ноября 2019. PenzaNews. Президент клуба «Лагуна-УОР» Виталий Антонов, вратарь пензенской команды Светлана Роговская и универсал Татьяна Дерипаско, которая в настоящее время выступает за «МосПолитех», отмечены по случаю 10-летия женской сборной России по мини-футболу.

Антонов, Роговская и Дерипаско отмечены по случаю 10-летия женской сборной по мини-футболу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Торжественное мероприятие состоялось перед матчем III тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд конференции «Запад» между клубами «МосПолитех» и «Лагуна-УОР» в Комягино вечером в минувшую пятницу, 15 ноября.

В церемонии приняли участие старший тренер женских сборных команд России по мини-футболу Евгений Кузьмин и инспектор матча Владимир Батраков.

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Светлана Роговская и Татьяна Дерипаско, входившие в первый состав женской сборной и внесшие весомый вклад в достижение командой знаковых успехов на международной арене, удостоены благодарностей Ассоциации мини-футбола России.

Виталию Антонову вручен памятный приз.

По мнению президента пензенского клуба «Лагуна-УОР», крайне значимо, что руководство АМФР считает необходимым отмечать заслуги тех, кто развивает женский мини-футбол.

«Очень важно не забывать тех людей, которые посвятили лучшие годы нашему виду спорта и внесли вклад в его развитие. Знаю не понаслышке, как девочки отдаются игре. Такое внимание для них очень важно. Это дает стимул развиваться дальше, не останавливаться на достигнутом», — цитирует Виталия Антонова пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

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