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«Дизель» в Пензе обыграл «Ладу»

09:05 | 21.11.2019 | Спорт

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Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный клуб «Дизель» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

«Дизель» в Пензе обыграл «Ладу». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом периоде болельщики не увидели забитых шайб.

Счет был открыт лишь в конце второго отрезка встречи. Отличился нападающий «Дизеля» Антон Андриянов — 1:0.

В заключительном периоде гости активизировались, и Александру Денежкину удалось сравнять результат. Однако форвард «Дизеля» Николай Владимиров вывел команду вперед — 2:1.

Комментируя состоявшуюся встречу, главный тренер пензенского клуба Алексей Ваулин отметил, что у обоих команд похожий хоккей.

«Кто меньше ошибается, тот и выигрывает. [...] Хочу добавить, что на протяжении всего матча наши ошибки хорошо подчищал вратарь [Илья Андрюхов]. Огромное спасибо ему и всей команде», — сказал наставник.

После 26 проведенных матчей «Дизель» набрал 28 очков. Команда располагается на 17 строчке турнирной таблицы.

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