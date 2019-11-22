Пензенская область отмечена по итогам IX летней Спартакиады учащихся России Спорт

Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская область стала третьей среди регионов с численностью населения до 2 млн. человек по итогам IX летней Спартакиады учащихся России.

Фото: Дмитрий Жарков, Minsport.gov.ru

От лица региона кубок за призовое место получил заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин. В ходе церемонии, состоявшейся в Минспорте России награду ему вручил глава ведомства Павел Колобков.

Первой в этой категории стала Ленинградская область, второй результат показала команда Приморского края.

Среди регионов с численностью населения 2 млн. человек и более победу одержала Москва, призовые места заняли Санкт-Петербург и Московская область.

Среди субъектов РФ с численностью населения до 1 млн. человек в тройку лучших вошли Калининградская область, Мордовия и Адыгея, сообщает пресс-служба Минспорта России.

Финальные соревнования IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года прошли с 5 июня по 16 августа.

Их участниками стали более 8,5 тыс. спортсменов из 82 регионов, которые разыграли 426 комплектов наград в 42 видах спорта.