Пензенская область отмечена по итогам IX летней Спартакиады учащихся России
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Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская область стала третьей среди регионов с численностью населения до 2 млн. человек по итогам IX летней Спартакиады учащихся России.
Фото: Дмитрий Жарков, Minsport.gov.ru
От лица региона кубок за призовое место получил заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин. В ходе церемонии, состоявшейся в Минспорте России награду ему вручил глава ведомства Павел Колобков.
Первой в этой категории стала Ленинградская область, второй результат показала команда Приморского края.
Среди регионов с численностью населения 2 млн. человек и более победу одержала Москва, призовые места заняли Санкт-Петербург и Московская область.
Среди субъектов РФ с численностью населения до 1 млн. человек в тройку лучших вошли Калининградская область, Мордовия и Адыгея, сообщает пресс-служба Минспорта России.
Финальные соревнования IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года прошли с 5 июня по 16 августа.
Их участниками стали более 8,5 тыс. спортсменов из 82 регионов, которые разыграли 426 комплектов наград в 42 видах спорта.