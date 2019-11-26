Почетные спортивные звания присвоены пловцу Харланову и его тренеру Мельникову Спорт

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Почетные спортивные звания присвоены пловцу из города Заречного Пензенской области Александру Харланову и его наставнику — тренеру по плаванию спортшколы олимпийского резерва «Союз» Сергею Мельникову. Соответствующие приказы подписал министр спорта России Павел Колобков.

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Александр Харланов стал заслуженным мастером спорта России, Сергей Мельников — заслуженным тренером страны.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного, Александр Харланов — второй спортсмен в городе, удостоенный такого звания.

В настоящее время он готовится в выступлению на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в Великобритании с 1 по 9 декабря.