Вратарь Ильяс Гафиуллин покинул пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Контракт с голкипером пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» Ильясом Гафиуллиным расторгнут по обоюдному решению сторон.

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Комментируя изменения в составе «Дизеля», генеральный менеджер клуба Сергей Лопушанский отметил, что Ильяс Гафиуллин хорошо выступал в Пензе и неоднократно выручал команду.

«Но на данном этапе основной голкипер в «Дизеле» — Илья Андрюхов, а держать игрока уровня Ильяса без игровой практики, на наш взгляд, нецелесообразно», — цитирует генерального менеджера пресс-служба клуба.

Ильяс Гафиуллин — воспитанник уфимской школы хоккея. Начинал карьеру в местном «Салавате Юлаеве», но до основного состава добраться не сумел.

В ВХЛ голкипер выступал за курганское «Зауралье», китайский «Ценг Тоу» и новокузнецкий «Металлург».

В «Дизель» перешел в межсезонье. В рамках «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» провел за клуб 20 матчей, пропустил 34. Коэффициент надежности — 1,84, процент отраженных бросков — 92,4. В активе голкипера три «сухих» матча.