EN
10:03:06 Пятница, 29 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке открыта площадка для подготовки с даче норм ГТО

09:55 | 29.11.2019 | Спорт

Печать

Кузнецк, 29 ноября 2019. PenzaNews. Спортивная площадка для подготовки населения к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» открыта на территории школы №15 города Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке открыта площадка для подготовки с даче норм ГТО

Фото: Pnzreg.ru

Она обустроена по проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

На новой площадке установлены вело- и силовые тренажеры, гимнастическое оборудование, теннисный стол. Есть баскетбольное кольцо.

Читайте также

В Пензенской области по нацпроекту открыта первая площадка для подготовки к сдаче норм ГТО

Как сообщается на сайте школы, для безопасности занимающихся уложено специальное водонепроницаемое покрытие, адаптированное для занятий спортом в любую погоду.

В 2019 году в Пензенской области всего планируется открыть 11 площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО.

Первая из них была введена в эксплуатацию в Мокшане в начале ноября. Также такие площадки предусмотрены в Вадинском, Колышлейском, Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Иссинском, Пензенском и Шемышейском районах, в Кузнецке и Заречном.

Общая стоимость оборудования составляет около 35,5 млн. рублей.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе впервые состоится турнир юных физиков Около 45% респондентов стараются есть здоровую пищу — опрос
В Шемышейском районе выявлена незаконная рубка деревьев на 2,2 млн. рублей В Кузнецке планируется открыть музей кузнечного ремесла
Митрополит Серафим освятил накупольные кресты храма в Михайловке В Пензе в районе оборонительного вала уложен рулонный газон
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама