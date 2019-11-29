В Кузнецке открыта площадка для подготовки с даче норм ГТО
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Кузнецк, 29 ноября 2019. PenzaNews. Спортивная площадка для подготовки населения к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» открыта на территории школы №15 города Кузнецка Пензенской области.
Фото: Pnzreg.ru
Она обустроена по проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
На новой площадке установлены вело- и силовые тренажеры, гимнастическое оборудование, теннисный стол. Есть баскетбольное кольцо.
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Как сообщается на сайте школы, для безопасности занимающихся уложено специальное водонепроницаемое покрытие, адаптированное для занятий спортом в любую погоду.
В 2019 году в Пензенской области всего планируется открыть 11 площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО.
Первая из них была введена в эксплуатацию в Мокшане в начале ноября. Также такие площадки предусмотрены в Вадинском, Колышлейском, Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Иссинском, Пензенском и Шемышейском районах, в Кузнецке и Заречном.
Общая стоимость оборудования составляет около 35,5 млн. рублей.