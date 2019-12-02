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Под Пензой резиновая плитка для спортплощадки оказалась уложена у сарая

19:08 | 02.12.2019 | Спорт

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Новая резиновая плитка, предназначенная для обустройства травмобезопасного покрытия на спортплощадке в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области, оказалась уложена вблизи сарая местного жителя.

Под Пензой резиновая плитка для спортплощадки оказалась уложена у сарая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее она была украдена с территории местного стадиона. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Как установлено органом следствия, в середине октября 2019 года молодые люди в ночное время возвращались домой через открытый стадион «Юность». Там они увидели нераспакованные коробки со спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок, переданным администрации Шемышейского района на ответственное хранение с правом пользования ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области» в качестве поощрения за высокие показатели по сдаче ГТО», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что, согласно материалам дела, двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет взяли четыре резиновые плитки стоимостью 8 тыс. рублей и унесли их с собой.

«Впоследствии плитками была вымощена дорожка перед сараем одного из обвиняемых», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что в настоящее время имущество возвращено районной администрации, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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