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Руслан Бибарсов завоевал «серебро» чемпионата ПФО по греко-римской борьбе

13:16 | 05.12.2019 | Спорт

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Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Мастер спорта России Руслан Бибарсов, представляющий город Кузнецк Пензенской области, стал серебряным призером чемпионата Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе в Саранске.

Руслан Бибарсов завоевал «серебро» чемпионата ПФО по греко-римской борьбе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минспорта региона, успешно проведя четыре поединка в весовой категории до 130 кг, атлет прошел в финальную часть соревнований, однако из-за травмы тренер Владимир Измайлов был вынужден снять его со схватки.

«В итоге — серебряная медаль», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в середине января Руслану Бибарсову предстоит выступить на чемпионате России в Новосибирске, где будет проходить отбор в олимпийскую команду.

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