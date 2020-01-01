Мэр Пензы объяснил выбор места для строительства ледового дворца для фигуристов Спорт

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин назвал две основные причины, по которым ледовый дворец для фигуристов планируется построить на территории Дальнего Арбеково.

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«Социальной инфраструктуры там нет, спортивной инфраструктуры там тоже нет — «Буртасы» ближайшее место, а микрорайон застраивается большой», — пояснил он в ходе совместного заседания комиссий гордумы, посвященного рассмотрению проекта бюджета Пензы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, в котором намечено предусмотреть денежные средства на разработку проектно-сметной документации для спортсооружения.

По словам Андрея Лузгина, также для нового ледового дворца требуется достаточно большой свободный земельный участок.

Мэр уточнил, что проектную документацию намечено подготовить в 2020 году, а строительство будет осуществляться в 2021-м в рамках национального проекта с привлечение финансирования из федерального бюджета.