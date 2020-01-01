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Мэр Пензы объяснил выбор места для строительства ледового дворца для фигуристов

16:40 | 06.12.2019 | Спорт

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Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин назвал две основные причины, по которым ледовый дворец для фигуристов планируется построить на территории Дальнего Арбеково.

Мэр Пензы объяснил выбор места для строительства ледового дворца для фигуристов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Социальной инфраструктуры там нет, спортивной инфраструктуры там тоже нет — «Буртасы» ближайшее место, а микрорайон застраивается большой», — пояснил он в ходе совместного заседания комиссий гордумы, посвященного рассмотрению проекта бюджета Пензы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, в котором намечено предусмотреть денежные средства на разработку проектно-сметной документации для спортсооружения.

По словам Андрея Лузгина, также для нового ледового дворца требуется достаточно большой свободный земельный участок.

Мэр уточнил, что проектную документацию намечено подготовить в 2020 году, а строительство будет осуществляться в 2021-м в рамках национального проекта с привлечение финансирования из федерального бюджета.

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