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«Дизель» в Пензе потерпел поражение от «Ижстали»

09:49 | 10.12.2019 | Спорт

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Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение от ижевской «Ижстали» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

«Дизель» в Пензе потерпел поражение от «Ижстали». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Гости с самого начала завладели инициативой. Первую шайбу в ворота хозяев льда отправил Константин Рыжов. На это «Дизель» ответил голом в исполнении Давида Думбадзе — 1:1.

Во втором игровом отрезке «Ижсталь» перешла в наступление. Шайбу в сетку пензенцев отправили Артем Рожковский и Арсений Хацей. При этом Артем Рожковский отличился дважды. На перерыв команды ушли при счете 1:4.

В заключительном периоде пензенцы, играя в меньшинстве, все же сумели забросить одну шайбу, точен был Павел Медведев. Итог встречи — 2:4.

После 32 проведенных игр «Дизель» опустился на 19 строчку турнирной таблицы. В активе команды 33 очка.

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