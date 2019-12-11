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Защитник Михаил Козлов перешел в пензенский «Дизель»

13:12 | 11.12.2019 | Спорт

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Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель», выступающего в чемпионате «ВХЛ — Кубок Шелкового пути», заключило контракт с 20-летним защитником Михаилом Козловым.

Защитник Михаил Козлов перешел в пензенский «Дизель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам генерального менеджера «Дизеля» Сергея Лопушанского, хоккеист рассматривается как перспективный игрок с хорошими физическими данными.

«Что важно, он является возрастным «лимитчиком»: может выступать как за основную, так и за молодежную команду», — пояснил Сергей Лопушанский.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», Михаил Козлов — воспитанник рыбинской школы хоккея, играл в системах ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо», на взрослом уровне провел один матч в ВХЛ за нефтекамский «Торос». За пензенскую команду спортсмен будет выступать под номером 46.

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