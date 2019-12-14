В Пензе решено изменить направление движения участников гонки «Лыжня России» Спорт

Пенза, 14 декабря 2019. PenzaNews. Массовый старт гонки «Лыжня России» решено перенести с территории стадиона «Снежинка» в районе улицы Виражной в Пензе выше — в лесной массив на Западной поляне. Об этом сообщил председатель городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков.

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«Прежняя площадка уже не вмещает всех желающих — в массовом забеге участвуют порядка 3 тыс. человек. В настоящее время провели работы по планированию стартовой поляны и парковки верхнего уровня стадиона, откуда начнется забег», — сказал он в ходе выездного совещания, состоявшегося в субботу, 14 декабря.

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В свою очередь мэр Андрей Лузгин поручил провести необходимые подготовительные мероприятия — вывезти поваленные сухие деревья, лежащие вдоль лыжной трассы, а также произвести опиловку аварийных.

Кроме того, по его мнению, следует продумать навигацию для любителей активного отдыха.

Говоря о строительстве нового лыжного стадиона, состоящего из двух баз — в лесном массиве на Западной поляне и в районе улицы Виражной, соединенных трассой, Андрей Лузгин отметил целесообразность асфальтирования трассы.

«В таком случае территория может использоваться не только зимой, но и летом. Площадка будет более интересной для бизнеса. Олимпийская аллея пользуется большой популярностью у пензенцев, стадион также мог бы стать центром притяжения горожан, особенно жителей Арбеково», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.