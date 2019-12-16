В Пензе 3 января пройдут ежегодные семейные соревнования по плаванию Спорт

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Ежегодные семейные соревнования по плаванию пройдут в бассейне дворца водного спорта «Сура» в Пензе в пятницу, 3 января.

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В соответствии с положением состязаний, к участию в них допускаются команды, в состав которых могут входить отец, мать, ребенок, бабушка и дедушка.

Победители будут определены в двух группах в зависимости от возраста детей: от 6 до 9, а также от 10 до 13 лет.

Соревнования будут проводиться на дистанции 25 метров вольным стилем в двух номинациях: среди команд, состоящих из взрослого и ребенка; а также из двоих взрослых разного пола и ребенка.

Победителей ждут семейные абонементы в плавательный бассейн, сообщается на сайте дворца водного спорта «Сура».