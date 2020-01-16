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В Пензе родители юных футболистов обеспокоены передачей региону поля на «Первомайском»

14:13 | 16.01.2020 | Спорт

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Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Родители воспитанников спортшколы №8 города Пензы обеспокоены тем фактом, что футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе «Первомайский», которое ранее было передано из региональной собственности в муниципальную для проведения реконструкции, вновь планируется вернуть на баланс областного центра спортивной подготовки. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 16 января.

В Пензе родители юных футболистов обеспокоены передачей региону поля на «Первомайском». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как пояснил министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, пока никаких изменений не произошло.

«Дети занимаются бесплатно. Никаких проблем нет», — сказал он.

В свою очередь Иван Белозерцев выразил мнение о том, что передача футбольного поля на баланс другого учреждения никак не должна сказаться на воспитанниках спортшколы №8.

«Детям-то какая разница, в какой он собственности. Самое главное — мы его отремонтировали», — отметил глава региона.

Он указал мэру Пензы Андрею Лузгину на недостаточную разъяснительную работу с родителями юных футболистов.

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«Вы знали [о сложившейся ситуации]. Тогда должны собрать родителей и родителям объяснить: ваши дети как занимались, так и занимаются; губернатор принял решение, отдал из областной собственности временно в муниципальную для того, чтобы завести федеральные деньги и областные, отремонтировать. Мы это сделали, сейчас должны вернуться в исходное положение, а дети должны заниматься», — пояснил губернатор.

По мнению Ивана Белозерцева, «для мамы, для папы важно, чтобы ребенок занимался на хорошем поле», а в чьей собственности будет объект, «не их задача».

«Это областная собственность», — подчеркнул он.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в период нахождения футбольного поля стадиона «Первомайский» на балансе спортшколы №8 воспитанники занимаются на нем бесплатно. Вместе с тем родители опасаются, что после передачи спортобъекта на баланс ЦСП региона, за его аренду будет взиматься плата.

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