В Пензе начали готовиться к «Лыжне России» Спорт

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Подготовка к массовой гонке «Лыжня России», которая состоится в Пензе 9 февраля, стала главной темой совещания, проведенного вице-мэром Владимиром Попковым в городской администрации в пятницу, 17 января.

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Комментируя нововведение, касающееся изменения направления движения лыжников, поскольку массовый старт решено перенести с территории стадиона «Снежинка» в районе улицы Виражной выше — в лесной массив на Западной поляне, он поручил подготовить предложения по организации доставки участников.

«Можно задействовать школьные автобусы, чтобы обеспечить подвоз учащихся до места мероприятия», — сказал Владимир Попков.

Он также распорядился подготовить трассу, расчистить подъездные пути и парковку.

«В ближайшее время проведем выездное совещание на месте. Наша задача — провести все необходимые подготовительные мероприятия для комфортного пребывания горожан на спортивном празднике», — цитирует Владимира Попкова пресс-служба мэрии.