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Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в «Финал четырех» Кубка России

09:22 | 26.01.2020 | Спорт

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Пенза, 26 января 2020. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР» вышел в «Финал четырех» Кубка России по мини-футболу среди женских команд после победы над «Спартаком» из Котельников.

Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в «Финал четырех» Кубка России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Игра, состоявшаяся в Пензе в минувшую субботу, 25 января, завершилась с результатом 4:1.

Первый гол в матче забила игрок «Лагуны-УОР» Екатерина Енина, до конца тайма Мария Самойлова увеличила преимущество — 2:0.

Во втором отрезке встречи по одному голу в ворота гостей отправили Мария Крупина и Алина Завьялова. Ответный удар в составе «Спартака» нанесла Анастасия Ефимова.

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Также в «Финал четырех» вышла «Аврора» из Санкт-Петербурга, которая с преимуществом в два мяча обыграла «МосПолитех».

По словам главного тренера «Лагуны-УОР» Михаила Крюкова, пензенский клуб в решающем матче с большой долей вероятности будет встречаться именно с «Авророй».

«В «Финал четырех» вышли «Лагуна-УОР» и «Аврора». В полуфинале нас разводят, и мы играем с представителями восточной конференции, но так как «Восток» пока только развивается, команды там слабее чем на «Западе», поэтому я думаю, что практически на 99% в решающем матче сойдутся «Лагуна-УОР» и «Аврора», — цитирует наставника пресс-служба клуба.

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