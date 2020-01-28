Пенза примет часть матчей чемпионата ВХЛ, перенесенных из Китая из-за коронавируса Спорт

Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Часть матчей чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, которые должны были состояться в Китае, пройдут в Пензе в связи с распространением в КНР коронавируса.

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«У нас есть для этого вся необходимая инфраструктура. Мы обеспечим клубы всем, что требуется для проведения официальных домашних матчей», — отметил исполнительный директор пензенского клуба «Дизель» Владимир Романов.

В соответствии с решением руководства Высшей хоккейной лиги, 31 января в Пензе состоится матч между «КРС-БСУ» и «Ценг Тоу», 2 февраля встретятся «ОРДЖИ» и «КРС БСУ», а 5 февраля — «ОРДЖИ» и «Ценг Тоу».

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Помимо этого, игры «Дизеля» с китайскими командами, которые изначально планировались как выездные, станут домашними: 14 февраля клуб встретится на пензенской «Дизель-Арене» с «Ценг Тоу», 16-го числа — с «КРС-БСУ», 18-го — с «ОРДЖИ».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области утверждена дорожная карта по проведению дополнительных мероприятий, направленных на выявление и лечение коронавирусной инфекции.

На случай проникновения коронавируса на территорию региона в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи предусмотрено выделение боксов и боксированных палат.