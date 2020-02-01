В Твери «Динамо» разгромило пензенский «Дизель» со счетом 5:1 Спорт

Тверь, 1 февраля 2020. PenzaNews. «Динамо» в Твери одержало убедительную победу над пензенским клубом «Дизель» в матче регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб.

После перерыва счет открыли хозяева льда, отличился Михаил Семененко. Вскоре ворота пензенской команды поразил Иван Иванов. После точного удара Владислава Барулина гости сумели сократить отставание, но Иван Иванов укрепил преимущество «Динамо». На перерыв команды ушли при счете 3:1.

В заключительном игровом отрезке хоккеисты «Дизеля» пытались спасти ситуацию, однако хозяева льда были успешнее: еще две шайбы забросили Илья Шипов и Марк Верба. Результат встречи — 5:1.

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Комментируя прошедший матч, главный тренер пензенского «Дизеля» Алексей Ваулин назвал игру своих подопечных безобразной.

«Команда, наверное, забыла, что это матч за плей-офф, а команда соперника это помнила хорошо. Не знаю, что произошло в головах у наших ребят, но так безобразно в этом сезоне, мне кажется, мы еще не играли», — сказал он.

Алексей Ваулин добавил, что будут сделаны соответствующие выводы.

«Возможно, очень много сил и эмоций отдали, хотя это звучит как оправдание. В таких матчах нужно выкладываться полностью», — цитирует наставника пресс-служба «Дизеля».

По итогам 48 проведенных игр пензенский клуб имеет в своем активе 52 очка. Команда занимает 18 строчку турнирной таблицы.