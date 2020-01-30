У пензенского «Дизеля» впервые за долгое время есть шанс выйти в плей-офф — Кабельский Спорт

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» впервые за долгое время имеет реальную возможность выйти в плей-офф чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Такое мнение выразил министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

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«Матчи, которые пройдут в Пензе, [...] достаточно интересные. Наша команда впервые может за долгий период выйти в плей-офф. Есть все для этого шансы», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в четверг, 30 января.

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Говоря о предстоящих играх с китайскими командами, которые должны были состояться в КНР, но из-за коронавируса перенесены в Пензу, Григорий Кабельский отметил, что «домашние стены помогают».

Он добавил, что представители клубов из Китая оказались в непростом положении.

«Конечно, ситуация для них достаточно сложная, трудная, такая где-то нервозная», — констатировал министр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 31 января в Пензе состоится матч между «КРС-БСУ» и «Ценг Тоу», 2 февраля встретятся «ОРДЖИ» и «КРС БСУ», а 5 февраля — «ОРДЖИ» и «Ценг Тоу».

Пензенский «Дизель» в Пензе 14 февраля встретится с «Ценг Тоу», 16-го числа — с «КРС-БСУ», 18-го — с «ОРДЖИ».