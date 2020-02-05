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«Лыжня России» пройдет в Заречном 8 февраля

19:10 | 05.02.2020 | Спорт

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Заречный, 5 февраля 2020. PenzaNews. Массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Заречном Пензенской области в предстоящую субботу, 8 февраля.

«Лыжня России» пройдет в Заречном 8 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает городское управление общественных связей, старт первого забега состоится на пересечении улиц Ахунской и Светлой в 11.20. На дистанции протяженностью 5 км будут соревноваться подготовленные лыжники, всем остальным предстоит преодолеть 2 км.

В полдень стартуют руководители предприятий и организаций. Затем на лыжню выйдут сотрудники компаний и школьники, а после этого — воспитанники детских садов.

Планируется, что помимо состязательной части будут организованы развлечения, полевая кухня и выездная торговля.

Автомобилистам во время гонки следует выбирать пути объезда.

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